Специалисты Стэнфордского университета и учёные Университета Северной Каролины разработали пластырь для вакцинации.

Как сообщается, такой пластырь способен заменить обычный укол и обеспечивает большую защиту. Пластырь напечатан на 3D-принтере, он имеет размер в один квадратный сантиметр. На нём имеется сто крохотных иголочек. Эти иглы доставляют в организм человека лекарство, проникая в кожу.

Специалисты отмечают, что вакцины более эффективны, если вводить их в кожу, а не в мышцы или подкожное пространство, как в случае уколов. Введение вакцин в кожу весьма болезненно. Но пластырь позволяет проводить эту процедуру без боли.

По словам экспертов, иммунный ответ, который человек получает при помощи такой вакцинации, намного сильнее по сравнению с уколом. Во время экспериментов на мышах грызуны выработали в 20 раз больше антител, когда на них использовали пластырь. Спустя несколько месяцев их иммунный ответ был сильнее в 50 раз по сравнению с уколом.

Ранее мы сообщали, что в США одобрили использование бустерных доз препаратов BioNTech и Pfizer для людей из групп риска. До этого использование не разрешалось из-за недостаточного количества сведений о безопасности вакцин.