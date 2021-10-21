На канале CBS отметили, что Джонатана Тоэби, инженера американского ВМФ и его супругу Диану обвиняют в попытке передать иностранному государству чертежи субмарин класса «Virginia».

В информационном агентстве Slate при этом отмечают, что, скорее всего, секретные данные должна была получить Франция, которая ранее и передала информацию о шпионаже ФБР. Арестованные заявляют о своей невиновности, однако эксперты сообщают, что это обычная практика в таких делах. Если бы они признались, то суд сразу же приговорил бы их к большому тюремному сроку вплоть до пожизненного.

Ранее в американском Минюсте заявили, что 42-летний инженер весной прошлого года пытался выйти на связь с властями другой страны. Он хотел продать им информацию о двигателях американских атомных подлодок. С мужчиной связался агент ФБР, который представился иностранным покупателем. Он получил от Тоэби несколько секретных документов, заплатив тому 100 000 долларов.