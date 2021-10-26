Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сирии весьма за короткое время была уничтожена колонна, состоящая из турецких бронеавтомобилей и нескольких танков. Об это сообщает портал avia.pro.

Согласно имеющейся информации, турецкая колонна попыталась начать наступление на Айн-Иссу. Однако после того, как позиции курдов были атакованы, они открыли ответный огонь. В итоге курдам удалось всего лишь за полчаса расправиться с превосходящими силами противника.

В настоящее время известно, что три бронированных турецких автомобиля были уничтожены при помощи противотанковых ракетных комплексов. Ещё два бронеавтомобиля были выведены из строя и один танк подбит. Однако насчёт танка пока что нет убедительных доказательств.

Отмечается, что это была первая попытка турецкой армии и террористов взять Айн-Иссу штурмом.

Недавно мы сообщали о том, что турецкий беспилотник уничтожил в Сирии автомобиль с людьми. В автомобиле находились военные сирийской армии.

Вам может понравиться

Польша собирается увеличить до 10 тысяч военных на границе с Белоруссией

Власти Польши собираются увеличить численность военнослужащих, которые находятся на охране границы с Белоруссией от нелегальных мигрантов. Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.
  • Анна
  • 25.10.2021
  • читать 1 минуту

С 1 ноября пенсионерам будут выплачивать 19 тысяч рублей за путешествия

С 1 ноября российские пенсионеры могут рассчитывать на получение денежных выплат, которые будут работать по изменённым правилам. Как сообщается, речь идёт о компенсациях, которые выплачиваются людям, получающим пенсию по старости
  • Анна
  • 26.10.2021
  • читать 1 минуту

EurAsian Times: Индия собирается разработать аналог российской ракеты «Циркон»

Индия собирается разработать гиперзвуковую ракету и в этом будут помогать российские инженеры. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на EurAsian Times. Как сообщается, разработкой ракеты занимаются российская корпорация «НПО Машиностроения»
  • Анна
  • 25.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 26 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 9 °C |