В Сирии весьма за короткое время была уничтожена колонна, состоящая из турецких бронеавтомобилей и нескольких танков. Об это сообщает портал avia.pro.

Согласно имеющейся информации, турецкая колонна попыталась начать наступление на Айн-Иссу. Однако после того, как позиции курдов были атакованы, они открыли ответный огонь. В итоге курдам удалось всего лишь за полчаса расправиться с превосходящими силами противника.

В настоящее время известно, что три бронированных турецких автомобиля были уничтожены при помощи противотанковых ракетных комплексов. Ещё два бронеавтомобиля были выведены из строя и один танк подбит. Однако насчёт танка пока что нет убедительных доказательств.

Отмечается, что это была первая попытка турецкой армии и террористов взять Айн-Иссу штурмом.

Недавно мы сообщали о том, что турецкий беспилотник уничтожил в Сирии автомобиль с людьми. В автомобиле находились военные сирийской армии.