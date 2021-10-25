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В ряде СМИ сообщили, что турецкие вооруженные силы нанесли воздушный удар по населенному пункту Кобани, задействовав боевой беспилотник Bayraktar TB2. В результате был уничтожен один внедорожник.

Отмечается, что в ходе данной атаки был нейтрализован один автомобиль, в котором находились трое военнослужащих сирийской правительственной армии. Вначале были опубликованы сведения о том, что турецкие силы выпустили только одну ракету, но позднее появилась информация сразу о нескольких авиаударах по региону.

Ранее Реджеп Эрдоган, лидер Турции, заявил, что вооруженные силы страны готовы начать военную операцию, направленную против боевиков, которыми в Анкаре считают военных армии Сирии, если они не снизят свою деятельность в регионе. Он также обвинил Вашингтон и Москву в несоблюдении обязательств по снижению терроризма в Сирии.

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