В ряде СМИ сообщили, что турецкие вооруженные силы нанесли воздушный удар по населенному пункту Кобани, задействовав боевой беспилотник Bayraktar TB2. В результате был уничтожен один внедорожник.

Отмечается, что в ходе данной атаки был нейтрализован один автомобиль, в котором находились трое военнослужащих сирийской правительственной армии. Вначале были опубликованы сведения о том, что турецкие силы выпустили только одну ракету, но позднее появилась информация сразу о нескольких авиаударах по региону.

Ранее Реджеп Эрдоган, лидер Турции, заявил, что вооруженные силы страны готовы начать военную операцию, направленную против боевиков, которыми в Анкаре считают военных армии Сирии, если они не снизят свою деятельность в регионе. Он также обвинил Вашингтон и Москву в несоблюдении обязательств по снижению терроризма в Сирии.