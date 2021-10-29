В американском штате Оклахома 28 октября казнили осуждённого. Это первый подобный случай с 2014 года.

Смертный приговор был вынесен Джону Гранту. Согласно имеющейся информации, он убил тюремного работника. Как заявила адвокат Гранта Сара Джерниган, осуждённый взял на себя полную ответственность за свои действия и провёл годы в камере смертников, пытаясь осознать и искупить совершенное. По словам Джерниган, что это дольше, чем остальные клиенты, с кем она работала.

Гранту был введён препарат мидазолам. Насчёт этого препарата нет однозначного мнения. Так, человек при введении этого препарата должен терять сознание и в этот состоянии он умирает в скором времени. Но известно не менее, чем о трёх случаях, когда осуждённые сильно и долго мучились перед смертью. Грант скончался спустя 20 минут после введения препарата, всё это время от содрогался в конвульсиях.

Недавно доктор исторических наук Аббаз Осмаев рассказал о совершённой в 1997 году публичной казни, которая состоялась в Грозном. Как сообщается, тогда расстреляли двух мужчин и женщину за их преступления.