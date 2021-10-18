Доктор исторических наук Аббаз Осмаев рассказал о публичной казни в Чечне, которая состоялась в 1997 году. Тогда, напомним, на площади Дружбы в Грозном расстреляли двоих мужчин и женщину, совершивших уголовные преступления.

В беседе с порталом “Лента.ру” Осмаев рассказал, что почти до конца 90-х годов в Чечне процветал исламский радикализм. Поэтому публичные казни, проводимые по законам шариата, были нередким событием. По мнению историка, чеченцы надеялись, что их действия заметят богатые страны Персидского залива и будут вкладывать деньги в развитие республики. Однако эта цель так и не была достигнута.

В том же 1997 году, когда по федеральным каналам было показано несколько публичных казней, президент РФ Борис Ельцин заявил, что законы шариата идут вразрез с российской Конституцией и действующим законодательство страны.