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Стала известна стоимость цен на материнские платы Asus, которые предназначены для процессоров Intel Alder Lake.

Как сообщается, меньше всего стоит модель Asus Prime Z690M-Plus D4. За неё придётся отдать всего лишь 218 евро, что равняется примерно 18-ти тысячам рублей. Эта плата имеет Micro-ATX, один слот PCle X16, поддерживаемая память – DD4-5333.

Наиболее дорогой моделью является Asus ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, которая дороже почти в 10 раз. Её можно приобрести за 1 947 евро, что составляет около 160 тысяч рублей. Данная модель имеет два слота PCle x16 и память DDR5-6400+. Кроме того, плата имеет встроенное жидкостное охлаждение, что является её принципиальным отличием от других моделей.

Продажи процессоров Intel Alder Lake, для которых переназначены эти материнский платы, состоится уже 5 ноября.

Недавно специалисты назвали самый производительный мобильный процессор. Им оказалась модель Intel Core i9-12900HK.

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