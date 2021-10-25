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В Сети были размещены тесты ноутбука, в котором установлен процессор Intel Core i9-12900HK. Если судить по их результатам, то речь может идти о наиболее производительном мобильном чипе.

Отмечается, что ноутбук еще не появился в продаже, а само тестирование являлось закрытым, поэтому его результаты не должны были попасть в Интернет. Они были размещены в виде скриншота. Новый процессор обладает двадцатью потоками и четырнадцатью ядрами, а также относится к линейке Alder Lake. В будущем может быть выпущена усовершенствованная серия, которая будет включать в себя 16-ядерные чипы с 24 потоками.

Новый чипсет работает с базовой частотой в 2,9 ГГц. В плане общей вычислительной мощности он опережает любые другие продукты, представленные на рынке, включая мобильный Zen3 и недавно анонсированный M1 Max от компании Apple. Эксперты предполагают, что ноутбуки с новым процессором будут представлены на мероприятии CES 2022, которое начнется 5 января следующего года.

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