В Астраханской области женщина сумела выиграть суд против больницы за смерть своего супруга.

Об этом рассказал адвокат Сергей Броницкий на своей Instagram-странице. Также он отметил, что это первый в России подобный случай.

Как сообщается, в июне 2020 года 60-летний мужчина, проживающий в Ахтубинске, обратился в больницу с жалобами на кашель и боль в области груди. Он также отметил, что находился в контакте с человеком, у которого был подтверждён коронавирус. Однако врач решил, что болеет мужчина лишь ОРВИ.

Первый анализы на коронавирус взяли в мужчины только 22 июня, но в тот же день он умер. Коронавирус был подтверждён посмертно.

После этого вдова обратилась в следственный комитет, а затем к юристам. В итоге женщине удалось выиграть суд и отсудить у больницы один миллион рублей.

Недавно пациентам с коронавирусом напомнили, какие у них есть гарантии. Как указывается, отказать в этих гарантиях никто не имеет права.