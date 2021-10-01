читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пациентам, которые заразились коронавирусом, рассказали о правах и льготах. Отмечается, что отказать им в этих гарантиях никто не имеет права.

Так, указывается, что заболевшие коронавирусом россияне могут претендовать на бесплатные лекарства, даже если они лечатся дома. Препараты, которые были выписаны врачами, выдают бесплатно, но для этого необходим рецепт.

Что касается больничного листа, то он оформляется и оплачивается по общим правилам. Оформление производится со дня обращения к врачу, при этом для того, чтобы открыть больничный лист, хватает только факта того, что пациент чувствует себя плохо.

Если у человека выявляют постковидные синдромы, он имеет право на углубленную диспансеризацию, которую может пройти в любой поликлинике. Это включает в себя два этапа обследования.

Также указывается, что всем жителям России положена бесплатная вакцинация, и отказать в ней можно лишь по медицинским показаниям.

Учёные недавно выяснили, что ультрафиолет способен защищать от коронавируса. В исследованиях было задействовано около полумиллиона людей, которые поживают в Великобритании.

Вам может понравиться

В США от коронавируса скончалась супруга исполнителя Прохора Шаляпина

В США скончалась миллионерша Татьяна Клаудия Дэвис, которая лишь недавно стала женой исполнителя Прохора Шаляпина. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Как отмечается, 42-летняя Татьяна ещё в
  • Анна
  • 01.10.2021
  • читать 1 минуту

В КСИР заявили об угрозе существованию Азербайджана

Оскорбительные заявления Баку в адрес Ирана могут делаться с подачи Израиля. Азербайджан должен помнить, что тесное сотрудничество с этим государством ставит страну перед риском потери государственности, заявил Командующий войсками Корпуса

Президент Украины Зеленский ввел в украинскую армию звание “рекрут”

Звания солдат и матрос больше не являются самыми младшими в украинской армии. Все вновь прибывшие на службу в ВСУ теперь будут рекрутами. А до солдата и матроса им придется дослужиться.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 октября – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 1 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 октября – небольшой дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 октября – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 1 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 1 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 1 октября – пасмурно, до 9 °C |