Пациентам, которые заразились коронавирусом, рассказали о правах и льготах. Отмечается, что отказать им в этих гарантиях никто не имеет права.

Так, указывается, что заболевшие коронавирусом россияне могут претендовать на бесплатные лекарства, даже если они лечатся дома. Препараты, которые были выписаны врачами, выдают бесплатно, но для этого необходим рецепт.

Что касается больничного листа, то он оформляется и оплачивается по общим правилам. Оформление производится со дня обращения к врачу, при этом для того, чтобы открыть больничный лист, хватает только факта того, что пациент чувствует себя плохо.

Если у человека выявляют постковидные синдромы, он имеет право на углубленную диспансеризацию, которую может пройти в любой поликлинике. Это включает в себя два этапа обследования.

Также указывается, что всем жителям России положена бесплатная вакцинация, и отказать в ней можно лишь по медицинским показаниям.

Учёные недавно выяснили, что ультрафиолет способен защищать от коронавируса. В исследованиях было задействовано около полумиллиона людей, которые поживают в Великобритании.