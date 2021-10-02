Портал «Зарплата.ру» выяснил, сколько составляет самая большая зарплата, которую предлагают на удалённой работе.

Как указывается, в первый месяц осени сотрудники центра изучили вакансии, где были указаны наибольшие зарплаты. Выяснилось, что на самую большую зарплату может рассчитывать Android-разработчик в Петербурге. Специалист может получать от 500 тысяч рублей. Ему предстоит развивать крипто и dating-приложения.

Кроме того, столько же может получать директор по продажам. Соответствующую вакансию разместила компания, занимающаяся предоставлением услуг по систематизации бизнеса. На этой должности нужно будет собрать команду продавцов, обучать их и мотивировать.

Чуть меньше будет платить компания из Белоруссии, которой нужны в Москве системные аналитики. Заработная плата на этой должности составляет от 400 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, сколько россиян согласны работать за зарплату “в конверте”. Отмечается, что за два года количество таких россиян снизилось.