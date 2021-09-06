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Специалисты интернет-ресурса SuperJob определили, какое количество граждан РФ согласны получать заработанную плату «в конверте».

Проведенный опрос показал, что почти 39% россиян готовы трудиться за серую или черную зарплату. При этом аналитики отмечают, что около двух лет назад и после начала пандемии коронавирусной инфекции работать за заработанную плату «в конверте» были не против 60% респондентов. После введения самоизоляции данный параметр упал до 46%.

Согласно словам экспертов, количество россиян, согласных трудиться и получать часть денег неофициально, за последние 2 года значительно снизилось. Они добавили, что за «серую заработанную плату» в основном готовы работать мужчины (43%) – среди женщин на это согласны только 36%. Кроме того, молодые жители РФ в меньшей степени соглашаются на такие условия (33%), чем более пожилые (42%).

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