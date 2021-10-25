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Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам, как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщается, за четыре часа до сдачи теста нельзя есть, а также пить. В особенности это касается алкогольных напитков, которые стоит перестать употреблять за два дня до сдачи анализа. Объясняется это тем, что если взять мазок в скором времени после еды, то в пробирку попадёт малое количество инфицированных клеток, и результат теста будет ложноотрицательным.

Также нельзя использовать капли и спреи перед взятием мазка. Аналогичная ситуация и с чисткой зубов – остатки зубной пасты могут помешать провести анализ.

Кроме того, специалисты посоветовали использовать декоративную косметику – помаду или бальзамы, – только после взятия мазка. Сама по себе косметика не помешает взять необходимый анализ, но если в пробу случайно попадут косметические средства, это может замедлить ПЦР-реакцию.

Недавно врач Игорь Соколов заявил, что высокое содержание антител к коронавирусу не даёт 100-процентной гарантии того, что человек не заразится вновь. Поэтому проходить ревакцинацию он рекомендует спустя несколько месяцев после первой прививки.

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