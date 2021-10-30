В Риме на этих выходных состоится саммит лидеров стран Группы двадцати (G20).

Как сообщается, мероприятие разделено на три сессии, основными темами которых станут климат, здравоохранение и устойчивое развитие. По словам Италии, эти темы взаимосвязаны и разветвлены. Отмечается, что Италия с начала существования G20 пытается придать группе больше политического веса, а не заниматься только экономикой.

В G20 входят страны, в которых проживают 60% населения мира, также на них приходится 80% глобального ВВП и 75% экспорта.

Президент России Владимир Путин также выступит на саммите G20 два раза – 30 и 31 октября. Однако он примет участие по видеосвязи. Кроме того, страну очно представит глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, он проведёт в Риме несколько двусторонних встреч со своими коллегами из других стран.

Недавно шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш заявила, что во время саммита могут быть достигнуты договоренности о взаимном признании сертификатов об иммунизации от COVID-19. Она отметила, что этот вопрос интересует развивающиеся государства, но Европа и США также проявляют интерес.