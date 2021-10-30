Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус подтвердил, что с начала следующего месяца прекращается импорт электроэнергии из России.

Согласно его заявлению, 20 октября холдинг «Интер РАО» объявил аукцион по продаже электроэнергии. Но уже 21 октября этот аукцион был отменён. Как отметил Герус, прекращаются поставки энергии не только из России, но и из Белоруссии. Аукционы по продаже энергии из этой страны даже не объявлялись.

Сейчас, как отметил Герус, у семи теплоэлектростанций на Украине нет гарантированного запаса угля. Об этом Герус заявил в своём Telegram-канале.

В «Интер РАО» рассказали, что переговоров с Украиной по возобновлению экспорта энергии на 28 октября не проводилось.

Ранее мы сообщали, что украинцы раскритиковали покупку электроэнергии у России. Они задались вопросом, куда девается электричество, которое вырабатывается в самой Украине.