Польша представила самолет MC-145B Special Operations Multi-Role Aircraft, переделанный из лицензионной копии советского Ан-28 и предназначенный для спецназа Соединенных Штатов. Проект был реализован совместно Вашингтоном и Варшавой.

Польские конструкторы переделали свой самолет PZL M28 Skytruck, увеличив его носовую часть, а также добавив новые надежные крепления для дополнительных компонентов и усиленные детали крыльев. Всеми разработками и сборкой занималась компания PZL Mielec, являющаяся частью вертолетного отделения американского концерна Lockheed Martin.

Оптико-электронное, оптическое, тепловизионное оборудование и авионику на самолет установила американская компания Sierra Nevada Corporation.

Конструкторы увеличили вес полезной нагрузки, переносимой самолетом, а также количество точек подвески для дополнительного оборудования, ракет или бомб. Сейчас воздушная машина может быть оснащена контейнерами с современной аппаратурой для радиоэлектронной борьбы и разведки.

В качестве вооружения на самолете могут использоваться авиабомбы GBU-39 StormBreaker, ракеты AGM-114 Hellfire и AGM-158 JASSM и беспилотные аппараты, для которых разработчики установили восемь пусковых труб. На вооружение США MC-145B будет принят к 2023 году. Тогда же планируется запустить его серийное производство.