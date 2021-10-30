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Российский флот остается одним из самых мощных в мире благодаря подводным лодкам, уверены авторы польского издания Defence24. Они также отмечают, что именно поэтому РФ даже в условиях ограниченных финансовых ресурсов продолжает строить все новые и новые субмарины.

По словам экспертов, ежегодно Москва может спускать на воду одну стратегическую подлодку класса «Борей А», а также две АПЛ «Ясень-М». Больше субмарин не позволяют выпускать несколько ограниченные возможности предприятия «Севмаш». Кроме того, Россия постоянно модернизирует советские разработки, благодаря которым флот продолжает оставаться в лидерах.

Упомянули польские специалисты и подводную лодку «Белгород», которая станет носителем «торпед судного дня». Передача этой АПЛ Тихоокеанскому флоту является правильным решением, так как именно с этого направления требуется обеспечивать максимальное сдерживание угроз НАТО.

Эксперты не обошли стороной и дизель-электрические «Варшавянки», которые благодаря малошумности получили популярность на международном рынке и остаются востребованными до сих пор.

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