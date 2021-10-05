Экс-президент Грузии Михайл Саакашвили опубликовал в социальной сети Facebook текст письма к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем он заявил, что является «личным узником Путина».

Кроме того, в послании Саакашвили в очередной раз признался в любви к Украине и назвал ее второй родиной. Он выразил Зеленскому благодарность, который после ареста политика на родной земле потребовал освободить его и выдать Киеву.

Саакашвили написал, что Зеленский проявляет заботу обо всех «политических узниках империи», причем делает это всеми возможными силами и средствами.

Напомним, что 1 октября Саакашвили тайно пробрался на территорию Грузии, чтобы поддержать своих сторонников на протестных акциях. В тот же день он был задержан правоохранительными органами. Грузинские политики уже заявили, что не намерены выдавать его Украине.