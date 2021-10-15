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Некоторые пенсионеры, как сообщает Пенсионный фонд России, не имеют права на получение повышенной пенсии по достижению возраста 80-ти лет.

Как сообщается, в первую очередь это инвалиды I и II групп. Данная категория граждан имеет повышенное фиксированное пособие, которое выплачивается им с того момента, как была установлена инвалидность. Кроме того, люди, которые получают выплату страховой пенсии по потере кормильца, также не получат повышенную страховую пенсию по старости. Однако, если после перерасчёта страховая пенсия по старости будет выше, они могут на неё перейти, отказавшись от выплат по потере кормильца.

ПФР напоминает, что подавать заявление на получение выплаты к страховой пенсии не требуется, она назначается автоматически с того дня, как пенсионеру исполнится 80 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве подняли размер минимальной пенсии. Теперь она будет составлять 21 193 рублей.

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