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В Москве будет увеличен размер минимальной пенсии. Об этом стало известно изданию РИА Новости.

Как отмечается, в настоящее время минимальный размер пенсионных выплат в столице составляет 20 222 рублей. Его планируется увеличить до 21 193 рублей. До этого пенсию увеличивали в январе этого года, на тот момент она составляла 19 500 рублей.

Согласно опубликованной информации, 12 октября был одобрен проект бюджета на следующий год. На соцподдержку, в том числе и пенсии, будет выделено 602,9 миллиарда рублей. Также указывается, что в Москве неработающие граждане пенсионного возраста имеют пенсию в 1,5 раза больше, чем это указано в федеральном законодательстве. Осуществляется это за счёт городской доплаты.

Недавно мы сообщали, что депутаты Геннадий Зюганов и Сергей Миронов предложили вернуть прежний пенсионный возраст. По их словам, повышение пенсионного возраста лишает пожилых людей нормальной жизни.

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