Некоторое время назад в Сети появилась информация о выплате пенсионерам 9 тысяч рублей, которые они получат в октябре.

Но, как уточняется, эта информация не совсем корректная. Так, право на получение выплаты имеют далеко не все пенсионеры, а только те, которым уже исполнилось 80 лет, а также те, кто работал на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях.

Кроме того, указывается, что выплата не привязана к конкретному месяцу. Для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, выплата составляет более 6 тысяч рублей. Выплата является фиксированной к страховой пенсии по старости, заработанная пенсия не учитывается. Выплачиваться она будет ежемесячно.

Для тех, кто работал на Крайнем Севере, фиксированная доплата будет увеличена на 50% и составит чуть больше 9 тысяч рублей. Для работающих людей на приравненных к Крайнему Северу территориях доплату повысят на 30% и она составит немногим более 7 800 рублей.

Ранее мы сообщали, что с октября некоторые выплаты будут перечисляться только на карту “Мир”. Речь идёт о выплатах на детей, пособиях по беременности и социальных выплатах.