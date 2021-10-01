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Минтруд РФ напомнил россиянам, что с октября часть пособий и выплат можно получить только на карту «Мир».

Как сообщается, это касается различных детских выплат, пособий по беременности и родам. Кроме того, пенсионные выплаты, которые выплачивает Пенсионный фонд, а также различные социальные пособия также будут выплачиваться только на карту «Мир». Это же касается и пособий по безработице.

В ситуации, если получатель по каким-либо причинам не имеет карты «Мир», то ему позвонит сотрудник банка. После этого получателю предложат оформить карту, либо отправиться в банк для получения средств. Если же связаться с получателем не выйдет, то спустя десять дней денежные средства будут возвращены отправителю, в данном случае – органу, который сформировал платёжный документ.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили о надбавках пенсионерам, которые они получат в октябре. Отмечается, что в разных регионах суммы могут отличаться.

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