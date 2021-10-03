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В ПФР напомнили россиянам о выплатах в 6 242,98 рублей. Однако уточняется, что получить это пособие можно только в случае смерти пенсионера.

Так, данная выплата предназначена на погребение пенсионера, на её получение могут рассчитывать родственники умершего. Также уточняется, что для того, чтобы родственники пенсионера могли получить это пособие, умерший должен был не подлежать обязательному страхованию. Выплачивается пособие из средств ПФР.

Предоставляется пособие тем, кто осуществил похороны за собственный счёт. В ритуальных организациях должны предоставить соответствующие документы. Выплата фиксированная, поэтому сколько было затрачено на похороны, значения не имеет. При этом без разницы, хоронили пенсионера традиционным способом, либо была проведена кремация. Однако на пособие действует региональный коэффициент.

Недавно в ПФР рассказали, как получить все пенсионные накопления единовременно. Для этого нужно соответствовать ряду условий.

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