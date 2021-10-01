Представители ПФР напомнили, что россияне могут потребовать сразу выплатить им всю сумму накоплений с пенсии. Однако есть ряд условий для получения этих денег.

Отмечается, что подать заявление на соответствующую выплату могут граждане РФ, которые родились не раньше 1967 года. Получить данные средства могут также мужчины, родившиеся в отрезок времени между 1953 и 1966 годами, и женщины, которые родились в 1957-1966 годах, но только если они официально трудились в 2002-2004 годах и получали «белую заработанную плату».

Эта функция также доступна людям, участвовавшим в проекте софинансирования, организованном государством. Доступ к ней был закрыт 7 лет назад. Специалисты отметили, что жителям страны, которым ранее назначили накопительную пенсию, тоже не разрешается подавать заявление на выдачу единовременной выплаты.