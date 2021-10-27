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В ноябре россияне получат свои пенсии раньше установленного графика. Причиной этому являются выходные и праздничные дни в начале ноября.

Как отмечается, в России с 30 октября по 7 ноября указом президента объявлены нерабочие дни. Кроме того, 4 ноября в стране празднуется День народного единства. О переносе выплат пенсий и пособий ПФР предупреждал ранее. Однако касается это только тех, кто получает выплаты через отделения почты.

Через отделения «Почты России» выплата пенсии обычно производится в период с 3 по 20 числа. Однако сейчас сроки были перенесены. Точная дата зависит от отделения, поэтому её необходимо уточнить по месту жительства.

К примеру, если обычно пенсионер получал свою выплату 4 числа, то в ноябре он получит её 2 числа. В любом случае, все пенсионеры получат свои выплаты раньше обычного срока без задержек.

Недавно депутат Геннадий Зюганов заявил, что в России могут отменить пенсионную реформу. По его словам, власти задумались над этим вопросом.

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