Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

США разместили в Молдавии около 400 морских пехотинцев, которые в случае необходимости будут переброшены на Донбасс.

По имеющейся информации, в настоящее время они находятся в одном из отелей столицы и переодеты в гражданскую одежду. Согласно заявлению властей Молдавии, военная помощь от США нужна ради усиления местной армии и для участия в миротворческих операциях.

Однако эксперты предполагают, что США используют Молдавию и собираются в скором времени провести провокацию в Приднестровье. Морпехи в этом случае будут переброшены на Донбасс. Другим вариантом может быть то, что их отправят в Одессу для защиты строительства военных баз НАТО.

Таким образом, было заключено, что Альянс готовится к вероятному вооружённому конфликту на востоке Украины.

Недавно эксперты предположили, что Украина покупает британские ракеты Brimstone ради атаки по территориям ДНР и ЛНР. Эти ракеты могут поражать как морские, так и наземные цели.

Вам может понравиться

Народная милиция ЛНР: Резервисты украинских ВС массово отказываются воевать на Донбассе

На территории Луганской области, остающейся под контролем Киева, в настоящий момент проходят сборы резервистов. В Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сообщили, что эти учения преследуют только одну цель – вынудить участников

Полковник запаса Жилин рассказал об идеологической войне между Россией и США

Военный обозреватель и полковник запаса Александр Жилин заявил, что между США и Россией всё ещё ведётся идеологическая борьба. Его слова передаёт издание URA.RU. Согласно его заявлению, в настоящее время война
  • Анна
  • 27.10.2021
  • читать 1 минуту

Фильм «Дюна» собрал более 40 млн долларов в американском прокате за прошедшие выходные

За прошедшие выходные фильм «Дюна» стал лидером проката в США. Согласно предварительной информации, кинокартина собрала в прошедшие выходные 40,1 миллион долларов. Отмечается, что премьера «Дюны» состоялась как в кинотеатрах, так
  • Анна
  • 25.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 октября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 27 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 октября – переменная облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 октября – переменная облачность, до 11 °C | Королев: погода, 27 октября – небольшая облачность, до 8 °C | Подольск: погода, 27 октября – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 27 октября – ясно, до 11 °C |