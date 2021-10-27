США разместили в Молдавии около 400 морских пехотинцев, которые в случае необходимости будут переброшены на Донбасс.

По имеющейся информации, в настоящее время они находятся в одном из отелей столицы и переодеты в гражданскую одежду. Согласно заявлению властей Молдавии, военная помощь от США нужна ради усиления местной армии и для участия в миротворческих операциях.

Однако эксперты предполагают, что США используют Молдавию и собираются в скором времени провести провокацию в Приднестровье. Морпехи в этом случае будут переброшены на Донбасс. Другим вариантом может быть то, что их отправят в Одессу для защиты строительства военных баз НАТО.

Таким образом, было заключено, что Альянс готовится к вероятному вооружённому конфликту на востоке Украины.

Недавно эксперты предположили, что Украина покупает британские ракеты Brimstone ради атаки по территориям ДНР и ЛНР. Эти ракеты могут поражать как морские, так и наземные цели.