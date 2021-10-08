Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ленобласти сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве родителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщается, об инциденте стало известно 6 октября. 58-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его старший брат не отвечает на его звонки. На указанный адрес прибыли сотрудники полиции, которые нашли тела 63-летнего мужчины и его 62-летней жены.

На телах правоохранители обнаружили множество колото-резанных ран. В убийстве заподозрили сына пары, который скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан под Выборгом. Ему было предъявлено обвинений в убийстве.

Известно, что в 2017 году молодой человек привлекался к уголовному делу из-за кражи.

Недавно мы сообщали, что в Ленобласти погиб пешеход, которого сбили сразу два автомобиля. Один из водителей при этом скрылся с места инцидента.

Вам может понравиться

Арестович: Киеву нужна “большая региональная война”, чтобы вернуть Крым

В будущем Киев может вернуть Крым под свой контроль в результате «большой региональной войны», заявил советник действующего президента Украины Алексей Арестович. Он уверен, что шанс на возвращение полуострова страна имеет,

Коков: Закрепление США в Центрально Азии приблизит НАТО к границам России

Замглавы российского Совбеза Юрий Коков заявил, что США вывели войска из Афганистана, но не собираются уходить из Средней Азии. Сейчас они пытаются приблизиться к российским границам, мотивируя это необходимостью организовать

Около тысячи террористов попали под удар ВКС РФ и артиллерии САА в Сирии

Почти тысяча протурецких террористов предприняла попытку перегруппироваться для наступления на правительственные силы Сирии, однако сокрушительный удар российских ВКС застал их врасплох. Портал Avia.Pro со ссылкой на North Press Agency сообщает
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 октября – пасмурно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 октября – небольшой дождь, до 13 °C | Королев: погода, 8 октября – ясно, до 11 °C | Подольск: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 8 октября – ясно, до 13 °C |