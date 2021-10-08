В Ленобласти сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве родителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщается, об инциденте стало известно 6 октября. 58-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его старший брат не отвечает на его звонки. На указанный адрес прибыли сотрудники полиции, которые нашли тела 63-летнего мужчины и его 62-летней жены.

На телах правоохранители обнаружили множество колото-резанных ран. В убийстве заподозрили сына пары, который скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан под Выборгом. Ему было предъявлено обвинений в убийстве.

Известно, что в 2017 году молодой человек привлекался к уголовному делу из-за кражи.

Недавно мы сообщали, что в Ленобласти погиб пешеход, которого сбили сразу два автомобиля. Один из водителей при этом скрылся с места инцидента.