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В ряде СМИ заявили, что на территории Всеволожского района, расположенного в Ленобласти, пешеход оказался сбит сразу двумя автомобилями. В результате он умер от полученных травм.

Данное происшествие случилось вчера, 25 сентября, неподалеку от изгиба автотрассы, расположенной в окрестностях СНТ «Рапполово». Свидетели случившегося отмечают, что мужчина хотел перейти на другую обочину, где его ожидали друзья. Но примерно на середине дороги его сбил внедорожник «Митсубиси Паджеро».

В результате пешеход оказался на встречной полосе. Ему удалось подняться на ноги, однако он тут же был сбит «Нивой», водитель которой скрылся с места ДТП. Очевидцы добавили, что сразу же вызвали скорую помощь и полицию. К сожалению, потерпевший умер еще до приезда медиков. Его приятели при этом сбежали с места инцидента.

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