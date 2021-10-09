На Украине накануне сообщили о смерти депутата Верховной Рады Антона Полякова

Согласно имеющейся информации, недомогание депутат почувствовал в такси, вызванные врачи провели необходимые реанимационные действия, но безуспешно, и в итоге они диагностировали его смерть. После проведения вскрытия было заявлено, что депутат скончался из-за острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни.

В своём Telegram-канале Галина Янченко, входящая во фракцию «Слуга народа», рассказала, что в крови Полякова были найдены следы алкоголя и метадона. Она сослалась на свои источники. Также она отметила, что политический контекст на данный момент приплетать не стоит.

По факту инцидент было возбуждено уголовное дело по статье за умышленное убийство, однако с пометкой «естественная смерть».

Ранее мы сообщали, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предложил ввести санкции против президента страны Владимира Зеленского. Причиной этому он назвал скандал с офшорами.