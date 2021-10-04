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СНБО Украины должен ввести санкции против президента страны Владимира Зеленского из-за офшоров, о которых рассказал Международный консорциум журналистов-расследователей на портале «досье Пандоры». Такое заявление сделал депутат ВРУ Алексей Гончаренко.

Парламентарий даже официально обратился к главе государства Зеленскому, чтобы тот одобрил введение санкций против себя и отправил документы на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Также Гончаренко потребовал провести тщательное расследование всех фактов, которые приведены в опубликованных документах.

Напомним, что деятельность Зеленского давно контролируется депутатами из конкурирующих партий. На Украине даже вышел на экраны документальный фильм «Офшор-95», в котором рассказываются подробности об офшорной сети президента и его друзей по «Кварталу».

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