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Американский президент Джо Байден должен добровольно уйти в отставку, так как он допустил вмешательство в дела другой страны, принимал подарки от заграничных политиков и злоупотреблял властью ради благополучия своего сына. Такое заявление сделала Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию США.

Она также объявила Байдена взяточником и заявила, что он создает препятствия мирной передаче власти. Президент должен быть немедленно снят с должности, уверена Грин. Кроме того, его необходимо предать суду за все перечисленные выше преступления.

Также Грин заявила, что Байдену необходимо запретить занимать какие-либо посты на государственной службе в будущем. Издание The Hill сообщило, что Грин подала в палату представителей резолюцию 57 об импичменте президента США.

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