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В Подмосковье 36-летний местный житель обвиняется в убийстве супруги. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Клин в первом микрорайоне Озер 6 октября. Согласно информации ведомства, у мужчины произошёл конфликт с супругой на почве ревности. В итоге мужчина схватился за нож и нанёс супруге как минимум два удара в область туловища и конечностей.

Потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Мужчина во время допроса сознался в содеянном и сообщил все обстоятельства совершённого преступления. В настоящее время решается вопрос о заключении преступника под стражу.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим – за имущественные преступления.

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