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В Ленобласти мигранты устроили драку, во время которой от удара ножом пострадала женщина. Информацию об этом сообщили правоохранительные органы.

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Луга. Здесь мигранты праздновали день рождения. Однако в какой-то момент на мероприятии начался конфликт, в результате которого именинник схватил нож и набросился на гостью. Женщина получила удар ножом в ногу. Причина конфликта не уточняется.

Пострадавшей была оказана необходимая медпомощь, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов провели задержание трёх граждан Армении. Было изъято три ножа.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Недавно мы сообщали, что в Омской области пьяный местный житель зарезал свою подругу-инвалида. Он нанёс ей 57 ударов ножом.

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