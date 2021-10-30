Чтобы снизить потребление энергии и ее использование на «тщеславные проекты», китайские власти решили ограничить строительство небоскребов в «маленьких» населенных пунктах. Издание The Guardian рассказало, что здания высотой больше 150 метров будут возводиться только с соответствующего разрешения, а выше 250 м попадут под жесткий запрет.

Такие ограничения коснуться городов с населением менее 3 миллионов человек. Если же численность населения больше трех миллионов, то власти будут ограничивать количество зданий выше 250 метров.

Напомним, что в июле текущего года Государственный комитет по делам развития и реформ КНР запретил строить в стране здания выше 500 метров. Также он ввел новое правило для домов, высота которых превышает 100 метров. Компании, которые их возводят, теперь обязаны строго следить за соблюдением мер пожарной безопасности и соответствием объектов масштабу населенного пункта.