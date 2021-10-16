Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд принес плохие новости для Украины. В ходе встреч с российскими политиками она полностью согласилась, что Киеву необходимо выполнять Минские соглашения. Также Нуланд заговорила и об автономии для самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Для России, впрочем, этот визит тоже ничего хорошего не принес. Замглавы МИД Сергей Рябков даже заявил, что отношения между странами продолжают обостряться из-за желания США говорить с Москвой с позиции силы. Они совершенно не слышат и даже не хотят слышать российскую позицию. Если так будет продолжаться и дальше, дело может дойти до «заморозки» дипломатических миссий.

Киев же все равно проиграл больше. Он рассчитывал, что Нуланд узаконит невыполнение Украиной Минских соглашений. Однако она оставила страну «на крючке». Кроме того, политик высказала согласие США с необходимостью предоставить автономию мятежным республикам. Киевские власти неоднократно заявляли, что для них это равносильно поражению.

Вам может понравиться

На Западе пояснили важность появления у Южной Кореи новой баллистической ракеты

Новейшая баллистическая ракета Южной Кореи Hyunmoo-4-4 сможет достать до любой стратегически важной цели на территории КНДР, написало издание Insider. Авторы отметили, что появление у Сеула возможности наносить удары с подводной

Леонков: Между Турцией, Россией и США в Сирии растет опасная напряженность

Ситуация в Сирии снова накаляется. На этот раз – из-за Турции, которая готовит вторжение в страну для проведения крупномасштабной операции против курдов. Военный эксперт Алексей Леонков оценил возможные сценарии развития

Новый премьер Японии допустил нанесение превентивного удара по военным базам противника

Япония пересматривает национальную оборонную стратегию, что должно способствовать усилению военного потенциала, заявил новый глава правительства Фумио Кисида. Он также отметил, что в ее рамках Токио допускает нанесение удара на опережение
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 16 октября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 8 °C | Королев: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 16 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 20 °C |