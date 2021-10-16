Визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд принес плохие новости для Украины. В ходе встреч с российскими политиками она полностью согласилась, что Киеву необходимо выполнять Минские соглашения. Также Нуланд заговорила и об автономии для самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Для России, впрочем, этот визит тоже ничего хорошего не принес. Замглавы МИД Сергей Рябков даже заявил, что отношения между странами продолжают обостряться из-за желания США говорить с Москвой с позиции силы. Они совершенно не слышат и даже не хотят слышать российскую позицию. Если так будет продолжаться и дальше, дело может дойти до «заморозки» дипломатических миссий.

Киев же все равно проиграл больше. Он рассчитывал, что Нуланд узаконит невыполнение Украиной Минских соглашений. Однако она оставила страну «на крючке». Кроме того, политик высказала согласие США с необходимостью предоставить автономию мятежным республикам. Киевские власти неоднократно заявляли, что для них это равносильно поражению.