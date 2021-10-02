Россия давно бы напала на Прибалтику, но она боится потерять Калининград, считают авторы хорватского издания Binkov’s Battlegrounds. Они оценили возможности РФ, армий Литвы, Эстонии и Латвии, а также ВС Европейского союза.

По мнению экспертов, Россия с легкостью захватит территории Прибалтики, если будет действовать быстро и не даст ЕНС возможности подтянуть крупные силы для сопротивления. Однако на этом война вряд ли закончится. У Евросоюза есть сильные ВВС, по численности и техническим возможностям самолетов превосходящие российские. Поэтому он попытается отвоевать прибалтийские государства. Не исключено, что в конфликт влезет и Украина, которая давно точит зуб на РФ.

Все это обеспечит ЕС небольшой перевес в силах, поэтому он сможет отбить часть захваченной России территории. Однако потом в дело включатся резервисты, благодаря которым Москва снова получит численное превосходство.

По мнению авторов, пока РФ будет сражаться с ЕС на территории Прибалтики, Польша может вторгнуться в Калининград. Именно это является ключевым сдерживающим фактором для Москвы. Она просто не видит никакого смысла завоевывать новые территории, теряя при этом свои. Впрочем многое зависит от того, захотят ли вмешиваться в вооруженное столкновение Великобритания и США, сколько стран окажут Прибалтике реальную поддержку и от других факторов.