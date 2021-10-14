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Неизвестные атаковали американский военный конвой в Ираке с использованием мощного взрывного устройства. В настоящий момент сообщается о 12 пострадавших военнослужащих армии США.

Кроме того, полностью уничтожены 6 бронеавтомобилей. Известно также о попадании взрывного устройства в цистерну с горючим, которое вызвало сильный пожар и задымление.

В США заявляют, что нападение произошло сразу после атаки американских войск на сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор, в которой окопались проиранские силы. Однако ни одна из организация Ирана пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Сообщается, что данная атака оказалась самой масштабной за все время пребывания ВС США в Ближневосточном регионе. Для удара использовалась самодельная бомба, оказавшаяся чрезвычайно мощной.

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