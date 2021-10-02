Практически полное затишье в провинции Идлиб продлилось всего двое суток после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Сегодня атаки на протурецких джихадистов возобновились. В них принимают участие российские ВКС, а также правительственные силы САР, вооруженные ракетными и артиллерийскими установками.

Портал Avia.Pro пишет, что РФ и Сирия фактически начали мощный штурм Идлиба. Артиллерия ведет интенсивный огонь по позициям террористов, поддержку с воздуха оказывают ВКС РФ, которые ориентируясь на разведывательную информацию, сбрасывают бомбы.

Авторы публикации напоминают, что Эрдогану не удалось убедить Владимира Путина в необходимости оставить в покое группировки джихадистов в Идлибе. Поэтому САА и ВКС России полным ходом готовятся к крупной наступательной операции.