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Практически полное затишье в провинции Идлиб продлилось всего двое суток после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Сегодня атаки на протурецких джихадистов возобновились. В них принимают участие российские ВКС, а также правительственные силы САР, вооруженные ракетными и артиллерийскими установками.

Портал Avia.Pro пишет, что РФ и Сирия фактически начали мощный штурм Идлиба. Артиллерия ведет интенсивный огонь по позициям террористов, поддержку с воздуха оказывают ВКС РФ, которые ориентируясь на разведывательную информацию, сбрасывают бомбы.

Авторы публикации напоминают, что Эрдогану не удалось убедить Владимира Путина в необходимости оставить в покое группировки джихадистов в Идлибе. Поэтому САА и ВКС России полным ходом готовятся к крупной наступательной операции.

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