Военный эксперт из Грузии Демур Горхелидзе посвятил большой пост в социальной сети Facebook российской зенитно-ракетной системе С-500 «Прометей». Он заявил, что это принципиально новый ЗРК, который значительно превосходит все то, что у России было раньше.

Эксперт написал, что об испытаниях С-500 трубили журналисты всего мира, однако в Грузии о них практически не упоминали. Однако «Прометей» заслуживает, чтобы его знали везде. Это не очередная модернизация старого комплекса, это действительно новая и уникальная система, которая сделает Россию неприкосновенной.

По словам эксперта, Грузия должна знать правду об РФ, о новых видах вооружений, появляющихся не только на востоке, но и на западе.

«Мир изменился — 30-летняя ложь, которая унизила страну, уносится течением. Время настало жестокое… Нужен ум, нужно присмотреть за собственной страной, усилить ее и вынести мусор с общественной и политической сцены», написал аналитик.

Горхелидзе поддержали его подписчики. В комментариях они полностью согласились с высокой оценкой аналитика. Также они написали, что большинство грузинских «экспертов» намерено умолчали о «Прометее», делая вид, что невероятно заняты.