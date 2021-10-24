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Немецкий журналист Кристоф Хервартц в публикации для Handelsblatt рассказал о способе, который поможет противостоять России, доминирующей на газовом рынке.

Согласно его заявлению, для этого странам ЕС нужно объединиться и повсеместно начать закупаться газом. При этом журналист отмечает, что такая возможность уже рассматривается и в скором времени министры энергетики стран ЕС займутся обсуждением данного вопроса.

Другим способом, который поможет европейским странам добиться независимости от российского газа, Хервартц назвал развитие и широкое использование технологий, которые позволяют вырабатывать энергию за счёт использования воды, ветра и солнца.

Как отмечается, стоимость газа в Европе в начале октября достигла исторического максимума, но потом снизилась. Однако затем цены начали вновь расти.

Недавно сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в “покерном лице” из-за ограничения поставок газа в Европу. Она заявила, что хочет соблюдения европейского права в области энергетики.

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