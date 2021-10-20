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Россия «играет в покер», ограничивая поставки газа в Европу, из-за чего цены на голубое топливо растут. Москва хочет как можно скорее получить одобрение «Северного потока-2» и запустить его в эксплуатацию, однако это невозможно до выполнения всех правовых норм, заявила сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок.

«Я хочу, чтобы соблюдалось европейское право в области энергетики. Конкретно это означает, что оператором «Северного потока – 2» должна быть одна компания, а поставлять газ – другая», – высказалась политик, которая намеревается занять в новом правительстве ФРГ пост главы МИД.

По словам Бербок, Россия выполняет контракты и поставляет газ, однако хранилища не заполнены даже на треть. Скорее всего, Москва делает это сознательно. Однако до тех пор, пока упомянутое выше условие не будет соблюдено, «Северный поток-2» вводить в эксплуатацию нельзя.

Политик также прокомментировала стремительный рост цен на газ и заявила, что он наблюдается из-за повышенного спроса и низкого предложения. Причем последнее якобы занижает именно Россия, которая не поставляет голубое топливо в требуемых объемах.

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