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Немецкие эксперты назвали основные причины энергетического кризиса в Европе, а также нашли его решение. Руководитель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что как только будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2», цены на газ начнут стремительно падать.

К причинам кризиса эксперты отнесли холодную прошлую зиму, которая вынудила европейские государства практически полностью опустошить хранилища голубого топлива. Также экономика ЕС начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией. Это автоматически увеличило потребность в газе.

К другим причинам специалисты относят увеличение налогов на выбросы углекислоты, из-за чего многие компании были вынуждены перейти на более «чистый» в этом отношении газ. Наконец, кризис разразился из-за активности на газовом рынке азиатских стран. В первую очередь это Китай, который забирает львиную долю сжиженного природного газа, что вынуждает ограничивать поставки в Европу.

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