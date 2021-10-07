В Польше заявили, что рост цен на электроэнергию в Европе приведёт к протестам людей.

Об этом заявил член Европарламента Збигнев Кузьмюк в беседе с польским изданием TVP Info. Как он предположил, цены будут расти до тех пор, пока это не надоест гражданам Европы, и они не выйдут протестовать на улицы.

При этом Кузьмюк считает, что эта ситуация приведёт в восторг Путина, так как эта катастрофа покажет, что Европе придётся сдаться и разрешить России поставлять газ по «Северному потоку-2» на условиях Москвы. Европарламентарий считает, что ответственность за эту ситуацию в основном лежит на Германии и Ангеле Меркель, которые поддерживали строительство газопровода, чтобы получать более дешевый газ. В итоге эта поддержка и привела к такому развитию событий.

Кузьмюк также отметил, что Польша не планирует сдаваться так просто, и у неё ещё есть пара козырей. Под ними он подразумевает две польские компании, которые попали в комиссию по сертификации газопровода, и будут мешать этому по возможности.

В Польше недавно заявили, что в повышении стоимости энергии в Европе виноват “Газпром”. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.