На вооружении российской армии имеются зенитно-ракетные системы, способные перехватывать боезаряды, разгоняющиеся до скорости в 6-9 Махов. Поэтому американская гиперзвуковая ракета HAWC, испытанная на прошлой неделе, не представляет никакой угрозы для РФ, пишет издание EurAsia Daily.

Авторы публикации отмечают, что эта ракета по скорости и способности к маневрированию уступает российским «Кинжалам» и «Цирконам». Кроме того, у РФ имеются комплексы С-500 «Прометей» и С-350 «Витязь», которые способны справиться с перехватом американского боезаряда.

Напомним, что ракета HAWC в ходе испытаний развила скорость в 5,5 Маха и поразила цель на дистанции 300 километров. Российские боезаряды разгоняются до 7-9 Махов, а дальность их поражения составляет около 1000 км.

Ряд экспертов все же отдают предпочтение ракете США. Они заявляют, что Россия собирала свои боезаряды впопыхах, а американские конструкторы сперва довели HAWC «до ума», а уж потом вывели на испытания.