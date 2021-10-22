Виктория Андреянова, модельер из РФ, в рамках интервью с журналистами «Ленты.ру» рассказала, почему многие работницы офисов стали отказываться от сексуального стиля, пользовавшегося популярностью 10-25 лет назад.

Согласно ее словам, сексуальность теперь является более широким понятием, чем раньше, а правила игры начали эволюционировать. После постепенного выравнивания заработанных плат у женщин и мужчин возникает вопрос, «кто кого соблазняет» на самом деле. Рост по карьерной лестнице теперь обратно пропорционален показателю пошлости.

По мнению эксперта, женщины перестали желать превращаться в объект сексуального внимания для повышения своих зарплат или получения более высоких должностей. По этой причине они стали заменять свои вызывающие юбки, блузки и туфли более практичными вещами. Теперь у девушек в рабочем гардеробе хранятся белые футболки и кроссовки вместо прозрачных блузок.