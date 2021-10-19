читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В болгарском информационном агентстве Actualno отметили, что регулярное употребление фиников может значительно улучшить состояние человеческого организма.

Эксперты отмечают, что для возникновения нужного эффекта необходимо добавить в свой ежедневный рацион не менее четырех фиников. Результат должен возникнуть уже спустя четырнадцать суток. Указывается, что данные плоды улучшают мозговую деятельность, защищают от появления воспалений и снижают вероятность развития болезней нервной системы.

Благодаря наличию в финиках природных сахаров они могут обеспечить организм необходимой ему энергией. Эти плоды также крайне полезны для ЖКТ, так как содержат в себе полезную клетчатку и быстроусвояемые растительные волокна. Кроме того, в них имеется калий, уменьшающий уровень холестерина, что понижает вероятность возникновения инсульта.

Вам может понравиться

The Telegraph рассказало, что делать при заболевании “супер-простудой”

В Великобритании начал с большой скоростью распространяться вирус «супер-простуды». Об этом сообщает издание The Telegraph. По словам специалистов, люди стали более уязвимы перед обычным ОРВИ, и произошло это из-за того,
  • Анна
  • 17.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 октября – , до 0 °C | город Мытищи: погода, 19 октября – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 октября – переменная облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 октября – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 19 октября – пасмурно, до 10 °C | Подольск: погода, 19 октября – небольшой снег, до 4 °C | Армавир: погода, 19 октября – пасмурно, до 12 °C |