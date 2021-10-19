В болгарском информационном агентстве Actualno отметили, что регулярное употребление фиников может значительно улучшить состояние человеческого организма.

Эксперты отмечают, что для возникновения нужного эффекта необходимо добавить в свой ежедневный рацион не менее четырех фиников. Результат должен возникнуть уже спустя четырнадцать суток. Указывается, что данные плоды улучшают мозговую деятельность, защищают от появления воспалений и снижают вероятность развития болезней нервной системы.

Благодаря наличию в финиках природных сахаров они могут обеспечить организм необходимой ему энергией. Эти плоды также крайне полезны для ЖКТ, так как содержат в себе полезную клетчатку и быстроусвояемые растительные волокна. Кроме того, в них имеется калий, уменьшающий уровень холестерина, что понижает вероятность возникновения инсульта.