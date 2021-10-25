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В Башкирии толпа избила человека и всё это происходило в присутствии сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает издание Ufa1.

Инцидент был записан на видео, которое 24 октября было выложено в Сети. Согласно имеющейся информации, избиение произошло в Стерлитамаке 22 октября.

На видеозаписи можно увидеть, как три человека избивают мужчину. Поблизости находятся двое сотрудников Росгвардии, однако они лишь наблюдают за избиением, не предпринимая попыток вмешаться. В какой-то момент один из агрессоров даже пытается оттолкнуть росгвардейца. Также за дракой наблюдают другие люди, которые также не вмешиваются в происходящее.

Причина драки не сообщается. В Росгвардии заявили, что по факту инцидента проводится разбирательство.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже из маршрутки выгнали темнокожего мужчину. Как отмечается, причиной конфликта стало то, что мужчина неправильно надел маску.

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