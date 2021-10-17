В Башкирии сотрудники полиции задержали пенсионерку, нарушившую режим самоизоляции.

Инцидент произошёл в городе Стерлитамак. Как сообщается, согласно указу главы республики, люди старше 65-ти лет могут покидать дом только для приобретения продуктов или лекарств, а также для посещения медучреждений или в случае, если жизни или здоровью угрожает опасность. Отмечается, что в регионе установлены одни из самых жестоких мер ограничения в стране.

Как сообщается, пожилую женщину полицейские заметили в автобусе. Они вытащили её из транспорта и повалили на землю. Инцидент снимали прохожие на видео, которое было выложено в Telegram-канале Readovka. На записи видно, что полицейские пытаются поднять пенсионерку за её куртку. Она кричит, а потом кашляет. Также можно увидеть, что она в маске, натянутой на подбородок. После этого женщину отводят в патрульный автомобиль.

Одна из прохожих выразила возмущение и потребовала полицейских отпустить пенсионерку, заявив, что она не является преступником. Но это ни к чему не привело.

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