Врач одного из медучреждений Иглинского района Башкирии подделала справку о сделанных прививках от коронавируса. Плату медик взяла бартером – педикюром и маникюром на общую сумму около 2000 рублей.

Женщина не только выдала справку, но и внесла недостоверную информацию в медицинскую карту пациентки. Необходимый в таких случаях осмотр врачом не проводился. Прививка также сделана не была, хотя документы подтверждают обратное.

Эти факты послужили поводом для возбуждения уголовного дела за мелкое взяточничество и служебный подлог. Правоохранительные органы сейчас проводят расследование, выясняя все обстоятельства правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Адвокат Роман Петров, прокомментировавший сложившуюся ситуацию, заявил, что уголовное дело возбуждено незаконно. Все дело в том, что любые документы – справки и сертификаты о прохождении иммунизации, – не закреплены в действующем законодательством. Следовательно, их подделка не влечет за собой уголовной ответственности.