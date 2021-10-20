Усиление Северного флота ВМФ России стало «новой серьезной угрозой НАТО на морском пространстве» от Северной Атлантики до Арктики, заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Николас Картер. Об этом сообщает официальный сайт института ВМС США USNI News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Сохранение Атлантики открытой для того, чтобы европейские союзники по НАТО могли осуществлять коммуникацию с Соединенными Штатами и Канадой во время кризиса, «всегда было в военной стратегии НАТО» и остается таковой сегодня, заявил во вторник начальник штаба обороны Соединенного Королевства, выступая на форуме Центра новой американской безопасности (CNAS).

Генерал сэр Николас Картер сказал, что в текущую «эпоху конкуренции» Запада с такими державами, как Россия и Китай, Лондон в первую очередь при оценке угроз обращает внимание на вызовы, исходящие от Москвы. По его словам, успехи Кремля в области подводных технологий и глубоководных возможностей его Северного флота означают, что «сделан правильный выбор, сосредоточив внимание на морском пространстве» от Северной Атлантики до Арктики в качестве серьезной проблемы безопасности для союзников по НАТО и партнеров альянса, таких как Швеция и Финляндия.

Считая это новой угрозой, Картер сказал, что «нам нужно хорошенько подумать о возможностях и сдерживании» на Крайнем Севере». Он добавил, что «Крайний Север не был бы признан столь критически важным три или четыре года назад», но потепление арктических вод открыло Северный морской путь, который является наиболее близким и востребованным Россией, для более длительного использования и привлек новое внимание к тому, что было поставлено на карту для НАТО. С целью подкрепить территориальные претензии, Москва расширила свое военное и гражданское присутствие в Арктике, чтобы расширить добычу и экспорт энергоносителей, особенно в Китай.

Соединенное Королевство, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Нидерланды – то, что Картер назвал «пятеркой» – «сосредоточены на регионе» и меняющихся условиях безопасности на море в Арктике. Эти страны также работают с Эстонией, Литвой, Исландией и Латвией над созданием морского потенциала сдерживания в Балтийском море. У России на Балтике есть военно-морской анклав в Калининграде.

Южнее, по словам Картера, морское присутствие НАТО на Черном море демонстрирует усилия альянса в сдерживании России и отслеживании миграционных потоков с Ближнего Востока через Турцию для террористической деятельности. Примером того значения, которое альянс придает южному флангу, являются проведенные этим летом учения Sea Breeze под руководством Вашингтона и Киева, в которых приняло участие более 30 стран.

Он добавил, что «нужно быть осторожным» при работе в Черном море. «Есть все виды напряженности» из-за территориальных претензий и ограничений на то, какие типы военных кораблей разрешены.

Отвечая на вопросы аудитории форума CNAS, Картер также отметил: «Наши соперники изучили наш способ ведения войны», а Россия и Китай продвигают беспилотные системы во всех трех традиционных видах вооруженных сил, а также новые подводные и гиперзвуковые технологии.

«НАТО должна побудить союзников отойти от концепций ведения войны индустриальной эпохи. Такая модернизация укрепляет «цифровую основу» альянса, улучшает взаимодействие и проведение интегрированных операций от обычных до ядерных войн. Та сторона, которая быстрее всего адаптируется к укреплению цифровых возможностей, скорее всего, выиграет в будущем», – сказал Картер.

Он также заявил, что, хотя у Соединенного Королевства есть исторические торговые интересы и альянсы в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, присутствие там британской ударной группы авианосца Queen Elizabeth «не будет происходить каждый год». Он сообщил, что Великобритания намерена иметь в этом регионе два военных корабля, действующих постоянно, и «прибрежную ударную группу время от времени», поскольку это уравновешивает потребность располагать своими достаточными силами в Европе и Атлантике.